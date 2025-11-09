В ГрГУ в ноябре стартует олимпиада с поступлением без вступительных испытаний для победителей

«В 2025—2026 учебном году многопрофильная олимпиада ГрГУ включает восемь олимпиад по семи учебным предметам: белорусский язык и литература, русский язык и литература, английский язык, математика, биология, химия, история Беларуси в контексте всемирной истории, — рассказала начальник центра развития карьеры, ответственный секретарь приемной комиссии вуза Ирина Корлюкова. — Олимпиада пройдет в два этапа. Первый в дистанционной форме состоится с 18 ноября по 20 декабря на цифровой платформе образовательного портала университета. Второй, заключительный этап пройдет в очной форме в университете 21 и 22 февраля 2026 года. К участию в нем будут допущены абитуриенты, успешно прошедшие предварительный этап. Участниками олимпиады могут быть только учащиеся 11-х классов учреждений, реализующих образовательные программы общего среднего образования Республики Беларусь».