В ГрГУ в ноябре стартует олимпиада с поступлением без вступительных испытаний для победителей

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многопрофильная университетская олимпиада, победители которой получат право на зачисление в университет без вступительных испытаний при поступлении на специальности, соответствующие учебному предмету профильной олимпиады, в ноябре стартует в ГрГУ им. Я. Купалы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в вузе.
«В 2025—2026 учебном году многопрофильная олимпиада ГрГУ включает восемь олимпиад по семи учебным предметам: белорусский язык и литература, русский язык и литература, английский язык, математика, биология, химия, история Беларуси в контексте всемирной истории, — рассказала начальник центра развития карьеры, ответственный секретарь приемной комиссии вуза Ирина Корлюкова. — Олимпиада пройдет в два этапа. Первый в дистанционной форме состоится с 18 ноября по 20 декабря на цифровой платформе образовательного портала университета. Второй, заключительный этап пройдет в очной форме в университете 21 и 22 февраля 2026 года. К участию в нем будут допущены абитуриенты, успешно прошедшие предварительный этап. Участниками олимпиады могут быть только учащиеся 11-х классов учреждений, реализующих образовательные программы общего среднего образования Республики Беларусь».
Как пояснила Ирина Корлюкова, квота для зачисления в ГрГУ без вступительных испытаний победителей университетской олимпиады составляет до 15% от контрольных цифр приема за счет средств бюджета по 25 специальностям. Среди них «Белорусская филология», «Биология», «Экология», «Фундаментальная и прикладная биотехнология», «Дошкольное образование», «История», «Русская филология», «Компьютерная физика» и другие.
«За три года поменялся контингент участников: теперь абитуриенты выбирают не все олимпиады подряд, а мотивированно только ту, которая позволит им претендовать на поступление без вступительных испытаний на выбранную специальность. Растет количество победителей: с 82 в 2023 году до 127 в 2025-м. Больше всего победителей университетской олимпиады было зачислено на специальности “История”, “Современные иностранные языки”, “Романо-германская филология”, — дополнила ответственный секретарь приемной комиссии вуза. -0-