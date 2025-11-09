Минтруда назвало основную новую позицию для работы трудовых мигрантов в Беларуси

Ранее мы писали, что Минтруда Беларуси определило список профессий для иностранцев на 2026 год. Он касается упрощенного привлечения иностранных работников на должности, предусмотренные перечнем. Для приема нанимателю необходимо лишь уведомить орган внутренних дел. А в иных случаях следует получить специальное разрешение и доказать, что занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами Беларуси и иностранцами с видом на жительство.