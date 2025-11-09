Минтруда назвало основную новую позицию для работы трудовых мигрантов в Беларуси

Начальник главного управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Максим Флоринский прокомментировал в эфире телеканала СТВ перечень специальностей для работы трудовых мигрантов в Беларуси, назвав основную новую позицию.
Ранее мы писали, что Минтруда Беларуси определило список профессий для иностранцев на 2026 год. Он касается упрощенного привлечения иностранных работников на должности, предусмотренные перечнем. Для приема нанимателю необходимо лишь уведомить орган внутренних дел. А в иных случаях следует получить специальное разрешение и доказать, что занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами Беларуси и иностранцами с видом на жительство.
Максим Флоринский напомнил, что уже с 2023 года упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан по перечню действует в Беларуси.
«Перечень на 2026 год принят в октябре этого года. Он включает 47 позиций. 29 позиций по рабочим профессиям и 18 позиций по служащим», — отметил спикер.
Среди рабочих профессий — бетонщик, животновод, каменщик. Также указаны водитель автомобиля, продавец, санитар, токарь, фрезеровщик, швея, штукатур, электрогазосварщик, повар и другие.
«Основная новая позиция — овощевод, — добавил Флоринский. — В сфере сельского хозяйства мы будем привлекать больше иностранных граждан».
Что касается служащих, то речь идет о врачах-специалистах, зоотехниках, инженерах, медсестрах, медбратьях, техниках, агрономах, акушерках.
Мы также писали, что ответственность за покупку вейпа несовершеннолетнему может появиться в Беларуси.
А Мингорисполком сказал, почему в Беларуси больше не будет дольщиков жилья.