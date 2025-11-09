В Лениногорске Татарстана в 2026 году стартует реконструкция трамплинов

Реконструкция лыжных трамплинов начнется в Лениногорске Республики Татарстан в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Эти объекты являются символами города, сообщили администрации Лениногорского района.
Специалисты намерены обновить два трамплина: К-29, построенный в 1973 году, и К-48, который возвели в 1978 году. Работы займут два года. Помимо этого, запланировано строительство двух малых трамплинов: K-5 и K-10, которые нужны для тренировок юных спортсменов. Цифры — это расстояние в метрах, которое должны преодолеть спортсмены при прыжке с трамплинов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.