В Лениногорске Татарстана в 2026 году стартует реконструкция трамплинов

Специалисты намерены обновить два трамплина: К-29, построенный в 1973 году, и К-48, который возвели в 1978 году. Работы займут два года. Помимо этого, запланировано строительство двух малых трамплинов: K-5 и K-10, которые нужны для тренировок юных спортсменов. Цифры — это расстояние в метрах, которое должны преодолеть спортсмены при прыжке с трамплинов.