«Ты не полиция, ты — гестапо»: одесситы попытались отбить мужчину у ТЦК

Жители Одессы предприняли попытку отбить мужчину у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), в ответ силовики применили слезоточивый газ. Об этом сообщают украинские СМИ.

Потасовка произошла в процессе задержания мужчины. Он оказал сопротивление, после чего сотрудники ТЦК начали его скручивать. В конфликт вмешались прохожие, в результате силовики использовали газовые баллончики.

На кадрах видно, как военкомы и полицейские пытаются со всех сторон скрутить мужчину, который уже почти лежит на земле, рядом с ним находится плачущая женщина. Прохожие тоже попытались вмешаться в ситуацию и помочь мужчине.

— Ты не полиция, ты из СС, садист, гестапо! Чистые гестаповцы! — приводит слова людей РИА Новости.

Инциденты, когда украинцы стараются противостоять произволу военкомов, происходят достаточно часто. 31 октября в украинском городе Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. В этот момент военные оформляли документы и досматривали гражданина, чтобы отправить его на фронт.

Тем временем в ТЦК признались, что принудительной мобилизации принадлежат даже бездомные. По словам сотрудника военкомата Олега Байдалюка, если человек годен по медицинским критериям, ТЦК «исполняют закон Украины», вне зависимости от социального положения проверяемого.