В Саратове состоялся театральный конкурс в честь юбилея Олега Табакова

Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского театрального творчества «Перевоплощение», посвященный 90-летию народного артиста СССР Олега Табакова, прошел 30 и 31 октября в Театральном институте Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Задачи конкурса соответствуют направлениям нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
Конкурс театрального творчества проводится уже в третий раз. Ранее, с 13 по 16 октября, прошел заочный отборочный тур, для которого ребята должны были предоставить видео с выступлением. Состязание собрало более 80 участников из 12 муниципальных районов области в трех возрастных группах: 7−10 лет, 11−13 и 14−17. На конкурсе были представлены две номинации — «Театр малых форм» и «Художественное слово» (индивидуальное прочтение). Участники исполняли произведения из репертуара Олега Табакова. По итогам все конкурсанты были награждены грамотами, а лауреаты получили дипломы. С итогами мероприятия можно познакомиться по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.