В Саратове состоялся театральный конкурс в честь юбилея Олега Табакова

Конкурс театрального творчества проводится уже в третий раз. Ранее, с 13 по 16 октября, прошел заочный отборочный тур, для которого ребята должны были предоставить видео с выступлением. Состязание собрало более 80 участников из 12 муниципальных районов области в трех возрастных группах: 7−10 лет, 11−13 и 14−17. На конкурсе были представлены две номинации — «Театр малых форм» и «Художественное слово» (индивидуальное прочтение). Участники исполняли произведения из репертуара Олега Табакова. По итогам все конкурсанты были награждены грамотами, а лауреаты получили дипломы. С итогами мероприятия можно познакомиться по ссылке.