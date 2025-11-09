В Подмосковье стартовал первый фестиваль кибербезопасности

«В современном мире нас все больше окружает то, что связано с IT. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в нашей стране были специалисты, которые могут обслуживать разные системы. Сегодня и муниципальное, и государственное управление, и бизнес должны ориентироваться на все самое передовое. Мы, например, ежедневно взаимодействуем с ИИ — это уже не какой-то фантом, а то, что всегда под рукой», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев.