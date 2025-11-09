В Подмосковье стартовал первый фестиваль кибербезопасности

Первый фестиваль в сфере кибербезопасности «СПОфест» открылся в Подмосковье при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В мероприятии примут участие более 60 студентов подмосковных колледжей и техникумов. Оно станет практической площадкой для подготовки востребованных IT-специалистов.
«В современном мире нас все больше окружает то, что связано с IT. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в нашей стране были специалисты, которые могут обслуживать разные системы. Сегодня и муниципальное, и государственное управление, и бизнес должны ориентироваться на все самое передовое. Мы, например, ежедневно взаимодействуем с ИИ — это уже не какой-то фантом, а то, что всегда под рукой», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев.
Программа фестиваля включает интерактивные образовательные треки, мастер-классы и киберучения. Центральным событием станет CTF-чемпионат (Capture The Flag), где за победу поборются восемь команд. Участникам предстоит решать прикладные задачи по взлому и защите информационных систем.
Особенностью фестиваля стали масштабные киберучения на единственном в мире постоянно действующем фиджитал-киберполигоне. Уникальность полигона в том, что студенты не «играют в хакеров», а отрабатывают отражение реальных кибератак на критическую инфраструктуру.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.