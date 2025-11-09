Ричмонд
На Земле 10 ноября прогнозируют среднюю магнитную бурю

Исследователи предполагают, что прилет выброса плазмы Х произойдет 11 ноября.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Средняя магнитная буря ожидается в понедельник в первой половине дня от вспышки, произошедшей 7 ноября на Солнце. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«На основании проведенного расчета движения солнечного ветра и выбросов массы можно сделать некоторые ориентировочные выводы о ближайшем будущем. К Земле за этот период должны прийти 2 выброса плазмы. Первый — от относительно небольшой вспышки M1.7, произошедшей 7 ноября и оставшейся тогда почти незамеченной на фоне ожидавшейся в тот день рекордной магнитной бури. От него прогнозируется умеренное воздействие среднего уровня G2 уже завтра в первой половине дня», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, второй выброс плазмы от Солнца не успеет опуститься в плоскость планет и во время транзита к Земле пройдет выше. Прилет выброса плазмы Х прогнозируется учеными во вторник.