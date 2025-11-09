На Земле 10 ноября прогнозируют среднюю магнитную бурю

«На основании проведенного расчета движения солнечного ветра и выбросов массы можно сделать некоторые ориентировочные выводы о ближайшем будущем. К Земле за этот период должны прийти 2 выброса плазмы. Первый — от относительно небольшой вспышки M1.7, произошедшей 7 ноября и оставшейся тогда почти незамеченной на фоне ожидавшейся в тот день рекордной магнитной бури. От него прогнозируется умеренное воздействие среднего уровня G2 уже завтра в первой половине дня», — говорится в сообщении.