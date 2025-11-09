В Новосибирске откроют кабинет помощи пациентам с риском тромбозов

Кабинет антикоагулянтной терапии появится в Новосибирском областном кардиологическом диспансере, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Его создание соответствует целям федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новое подразделение предназначено для помощи пациентам с высоким риском тромбообразования. Помощь там смогут получить люди с фибрилляцией предсердий, клапанной патологией, а также перенесшие операции на сердце, острый коронарный синдром или геморрагические осложнения. Кабинет также будет вести пациентов, нуждающихся в приеме антагонистов витамина К.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.