Учителей информатики в Красноярском крае пригласили на диагностику знаний

Мероприятие поможет учителям информатики выявить зоны для профессионального роста и выстроить индивидуальную траекторию обучения. Диагностика проводится на образовательной платформе «Яндекс Учебник» и включает три модуля: «Теоретические основы информатики», «Цифровая грамотность и информационные технологии» и «Алгоритмы и программирование». По итогам тестирования каждый педагог получит электронный сертификат, в его персональном профиле будет указан уровень навыков и рекомендации о подходящих курсах повышения квалификации.