Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителей информатики в Красноярском крае пригласили на диагностику знаний

По итогам тестирования каждый из них получит сертификат.

Министерство цифрового развития Красноярского края приглашает преподавателей информатики пройти бесплатную диагностику профессиональных компетенций при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Это можно сделать до 30 декабря, уточнили в ведомстве.

Мероприятие поможет учителям информатики выявить зоны для профессионального роста и выстроить индивидуальную траекторию обучения. Диагностика проводится на образовательной платформе «Яндекс Учебник» и включает три модуля: «Теоретические основы информатики», «Цифровая грамотность и информационные технологии» и «Алгоритмы и программирование». По итогам тестирования каждый педагог получит электронный сертификат, в его персональном профиле будет указан уровень навыков и рекомендации о подходящих курсах повышения квалификации.

Региональные органы управления образованием, в свою очередь, получат сводные аналитические отчеты. Эти данные позволят сравнить результаты учителей края со средними показателями по стране и помогут в выстраивании стратегии развития преподавания информатики в регионе. Подробная информация о диагностике и ссылка для прохождения доступны на сайте.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.