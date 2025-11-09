Учителей информатики в Красноярском крае пригласили на диагностику знаний

Министерство цифрового развития Красноярского края приглашает преподавателей информатики пройти бесплатную диагностику профессиональных компетенций при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Это можно сделать до 30 декабря, уточнили в ведомстве.
Мероприятие поможет учителям информатики выявить зоны для профессионального роста и выстроить индивидуальную траекторию обучения. Диагностика проводится на образовательной платформе «Яндекс Учебник» и включает три модуля: «Теоретические основы информатики», «Цифровая грамотность и информационные технологии» и «Алгоритмы и программирование». По итогам тестирования каждый педагог получит электронный сертификат, в его персональном профиле будет указан уровень навыков и рекомендации о подходящих курсах повышения квалификации.
Региональные органы управления образованием, в свою очередь, получат сводные аналитические отчеты. Эти данные позволят сравнить результаты учителей края со средними показателями по стране и помогут в выстраивании стратегии развития преподавания информатики в регионе. Подробная информация о диагностике и ссылка для прохождения доступны на сайте.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.