Тюменский завод освоил выпуск соединений для труб крупного диаметра

Завод «Сибгазаппарат» в Тюменской области наладил серийное производство неразъемных соединений «Полиэтилен-сталь» (НСПС) диаметром 1400 мм. Производство развивается при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
На предприятии было установлено новое высокотехнологичное прессовое оборудование, что позволяет выпускать до 400 тонн новой продукции в год. Таким образом завершилось формирование широкой линейки продукции — деталей для соединения полиэтиленовых труб со стальными диаметров в диапазоне от 32 до 1400 мм. Это событие имеет важное значение в условиях модернизации инфраструктуры в стране.
«Освоение производства НСПС крупного диаметра открывает новые возможности для масштабной реконструкции коммунальной и промышленной инфраструктуры. В России практически нет аналогичных производителей, поэтому развитие таких технологий имеет стратегическое значение», — отметил генеральный директор завода Сергей Макаревич.
Продукция предприятия высоко востребована в сфере ЖКХ и нефтегазовой отрасли, она используется при поэтапной замене изношенных стальных участков трубопроводов без их полной остановки. Первые партии соединений уже отгружены заказчикам в Уральский и Сибирский федеральные округа.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.