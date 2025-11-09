Тюменский завод освоил выпуск соединений для труб крупного диаметра

На предприятии было установлено новое высокотехнологичное прессовое оборудование, что позволяет выпускать до 400 тонн новой продукции в год. Таким образом завершилось формирование широкой линейки продукции — деталей для соединения полиэтиленовых труб со стальными диаметров в диапазоне от 32 до 1400 мм. Это событие имеет важное значение в условиях модернизации инфраструктуры в стране.