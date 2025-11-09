В ХАМАС заявили, что его бойцы не покинут туннели и не сдадутся

«Ставка крайне правых на получение кадров капитуляции бойцов ХАМАС обречена на провал», — заявил собеседник агентства.
По его словам, Израиль подталкивает к столкновениям с военными ХАМАС в Рафахе, которые находятся на подконтрольных ему территориях.
«Израиль игнориует все решения, которые предлагаются посредниками для преодоления этих проблем на местах, обусловленных характером соглашения и его временными и географическими рамками», — добавил Юсеф Хамдан.
По данным Axios, США предложили Израилю вариант, при котором бойцы ХАМАС в туннелях сдадутся и передадут оружие третьей стороне в обмен на амнистию Израиля. Впоследствии их планируется перевезти из районов, находящихся под израильским контролем в места, контролируемые ХАМАС, а туннели уничтожить.
Отметим, соглашение о прекращении огня между палестинским движением и Израилем в секторе Газа начало действовать 10 октября. ХАМАС в его рамках освободило 20 заложников. В ответ Израиль выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных.