«Ночь искусств — 2025» в Калмыкии объединила людей из разных поколений

Всероссийская акция «Ночь искусств — 2025» в Республике Калмыкии прошла в Национальной библиотеке имени А. М. Амур-Санана в городе Элисте, сообщили в аппарате правительства региона. Мероприятие, организованное в ходе реализации нацпроекта «Семья», превратилось в масштабный праздник культуры, собравший любителей искусства и творчества разных поколений.
Гостей мероприятия ждала насыщенная программа. Государственные оркестры Калмыкии представили музыкальные произведения, отражающие богатое творческое наследие региона. Акция стала площадкой для объединения разных поколений, превратившись в масштабное пространство для семейного отдыха и воспитания любви к искусству и культуре. В программу фестиваля были также включены выставки, мастер-классы и интерактивные площадки, позволившие погрузиться в мир традиционных ремесел. Таким образом, «Ночь искусств — 2025» продемонстрировала, насколько важно сохранять и развивать культурные традиции, укреплять семейные ценности и воспитывать любовь к родному краю.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.