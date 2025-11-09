«Ночь искусств — 2025» в Калмыкии объединила людей из разных поколений

Гостей мероприятия ждала насыщенная программа. Государственные оркестры Калмыкии представили музыкальные произведения, отражающие богатое творческое наследие региона. Акция стала площадкой для объединения разных поколений, превратившись в масштабное пространство для семейного отдыха и воспитания любви к искусству и культуре. В программу фестиваля были также включены выставки, мастер-классы и интерактивные площадки, позволившие погрузиться в мир традиционных ремесел. Таким образом, «Ночь искусств — 2025» продемонстрировала, насколько важно сохранять и развивать культурные традиции, укреплять семейные ценности и воспитывать любовь к родному краю.