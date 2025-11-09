В Приморье создадут организацию для строительства по госпрограммам

«Будем наращивать темпы, чтобы некоторые объекты были достроены в 2026 году. Мы подготовили предложения по внесению корректировок в 44 федеральный закон, который бы предусматривал для участников конкурса не только наличие необходимых средств, уже построенных объектов, но и нахождения здесь материальных ресурсов, сил и средств. Чтобы компания, которая выиграла тендер, могла приступать к работам, не рассчитывая на субподрядные организации, которые заняты на строительстве жилья», — подчеркнул глава Приморья Олег Кожемяко.