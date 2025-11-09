В Приморье создадут организацию для строительства по госпрограммам

Краевое учреждение, которое займется строительством и завершением ключевых государственных объектов, создадут в Приморском крае. Такая деятельность соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Агентстве проектного управления региона (РПО).
В 2025 году в Приморском крае в рамках национальных проектов запланировано 12 проектов на 3,6 млрд рублей. Предусмотрен также ремонт 89 объектов на 12,8 млрд. Новая организация будет целенаправленно заниматься завершением строительства таких социальных объектов, среди которых — футбольный манеж, каток в поселке Кавалерово и две поликлиники.
«Будем наращивать темпы, чтобы некоторые объекты были достроены в 2026 году. Мы подготовили предложения по внесению корректировок в 44 федеральный закон, который бы предусматривал для участников конкурса не только наличие необходимых средств, уже построенных объектов, но и нахождения здесь материальных ресурсов, сил и средств. Чтобы компания, которая выиграла тендер, могла приступать к работам, не рассчитывая на субподрядные организации, которые заняты на строительстве жилья», — подчеркнул глава Приморья Олег Кожемяко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.