Москвичам пообещали аномально теплую погоду на следующей неделе

Воздух местами прогреется до +10 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Московский регион уже на следующей неделе вернется теплая погода — в некоторые дни температура воздуха прогреется аж до 10 градусов тепла. Об этом сообщил в разговоре с изданием NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

— С 10 по 16 ноября в некоторые дни местами будет до +10 градусов, что выше климатической нормы примерно на пять и более пунктов. В начале недели в столице ожидается слабый дождь, — рассказал метеоролог.

По словам эксперта, в середине недели также возможен мокрый снег, к выходным — сильный рост атмосферного давления.

Ранее KP.RU сообщал, что Метеорологическая зима — время, когда среднесуточная температура воздуха становится отрицательной — обычно наступает в Москве 13 ноября. В 2025 году она слегка задержится.

При этом, установления устойчивого снежного покрова в Москве и Подмосковье не стоит ждать раньше конца текущего месяца — в последние 30 лет пейзаж окончательно становится белым примерно 28 — 30 ноября.