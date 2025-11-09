Сотрудники компаний Брянской области могут бесплатно повысить квалификацию

К примеру, свою квалификацию повысят сотрудники ГБУЗ «Дятьковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Для них проведут занятия по образовательным программам: «Специалист по работе с нейросетями» и «Аналитик данных в Excel для оптимизации процессов и продуктивности». Сотрудники центра занятости населения помогли оформить заявления на обучение на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».