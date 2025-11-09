Сотрудники компаний Брянской области могут бесплатно повысить квалификацию

Работодатели из Дятьковского района Брянской области могут бесплатно переобучить своих сотрудников или повысить их квалификацию в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в департаменте социальной политики и занятости населения региона.
Обучение доступно по 360 востребованным профессиям, отобранным на основе пятилетнего прогноза потребностей экономики. Специалисты центра занятости населения города Дятькова активно работают с предприятиями района, разъясняя условия участия в программе.
К примеру, свою квалификацию повысят сотрудники ГБУЗ «Дятьковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Для них проведут занятия по образовательным программам: «Специалист по работе с нейросетями» и «Аналитик данных в Excel для оптимизации процессов и продуктивности». Сотрудники центра занятости населения помогли оформить заявления на обучение на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
После успешного тестирования сотрудников одна из участниц Екатерина, с энтузиазмом начала обучение по программе «Специалист по работе с нейросетями» в Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.