Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники компаний Брянской области могут бесплатно повысить квалификацию

Обучение доступно по 360 востребованным профессиям.

Работодатели из Дятьковского района Брянской области могут бесплатно переобучить своих сотрудников или повысить их квалификацию в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в департаменте социальной политики и занятости населения региона.

Обучение доступно по 360 востребованным профессиям, отобранным на основе пятилетнего прогноза потребностей экономики. Специалисты центра занятости населения города Дятькова активно работают с предприятиями района, разъясняя условия участия в программе.

К примеру, свою квалификацию повысят сотрудники ГБУЗ «Дятьковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Для них проведут занятия по образовательным программам: «Специалист по работе с нейросетями» и «Аналитик данных в Excel для оптимизации процессов и продуктивности». Сотрудники центра занятости населения помогли оформить заявления на обучение на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

После успешного тестирования сотрудников одна из участниц Екатерина, с энтузиазмом начала обучение по программе «Специалист по работе с нейросетями» в Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.