Свыше 200 педагогов Тамбовской области повысили квалификацию

Более 200 педагогов Тамбовской области прошли обучение по программе повышения квалификации, посвященной организации и проведению курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Реализация курса отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Мероприятие состоялось 7 ноября в очном формате. Педагоги посетили занятия и презентационные площадки в регионе, где познакомились с лучшими практиками проведения «Разговоров о важном». Опытные эксперты поделились с коллегами методиками организации занятий.
Обучение было организовано федеральным Институтом изучения детства, семьи и воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ. Всего в масштабах страны слушателями курсов стали более 20 тысяч педагогов.
Отметим, курс «Разговоры о важном», запущенный в 2022 году, направлен на укрепление патриотизма, формирование ценностного отношения к Родине и создание единого воспитательного пространства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.