Британские власти пообещали жителям ремонт дороги через 103 года

Дорога в графстве Оксфордшир не ремонтировалась более 40 лет.

Источник: Аргументы и факты

Жителям британского графства Оксфордшир власти пообещали капремонт местной дороги через 103 года. Об этом сообщает издание Daily Mail, отмечая, что местные жители были в шоке от столь отдалённых перспектив.

Ранее горожане неоднократно жаловались властям на постоянное появление выбоин на участке дороги. Хотя ямы регулярно заделывают, с наступлением морозов асфальт вновь разрушается, и покрытие приходит в аварийное состояние.

Последний капитальный ремонт этой дороги проводился ещё в 1983 году.

Представители местных властей признали проблему и подчеркнули, что аналогичная ситуация наблюдается по всей стране. Однако, по их словам, из-за хронического дефицита финансирования провести полноценный ремонт в ближайшее время невозможно.

Накануне жители британского города Эденбридж сожгли чучело премьер-министра страны Кира Стармера.

