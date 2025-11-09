Британские власти пообещали жителям ремонт дороги через 103 года

Жителям британского графства Оксфордшир власти пообещали капремонт местной дороги через 103 года. Об этом сообщает издание Daily Mail, отмечая, что местные жители были в шоке от столь отдалённых перспектив.
Ранее горожане неоднократно жаловались властям на постоянное появление выбоин на участке дороги. Хотя ямы регулярно заделывают, с наступлением морозов асфальт вновь разрушается, и покрытие приходит в аварийное состояние.
Последний капитальный ремонт этой дороги проводился ещё в 1983 году.
Представители местных властей признали проблему и подчеркнули, что аналогичная ситуация наблюдается по всей стране. Однако, по их словам, из-за хронического дефицита финансирования провести полноценный ремонт в ближайшее время невозможно.
