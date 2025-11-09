Жители Забайкалья представили 22 работы на конкурс видео о Дальнем Востоке

Забайкальский край участвует во Всероссийском конкурсе видеороликов «Дальний Восток — Земля приключений», сообщили в министерстве экономического развития региона. Конкурс проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».
От региона уже подано 22 работы, 9 из которых успешно прошли модерацию. Прием заявок продлится до 15 января 2026 года. Участникам необходимо подготовить видеоролик о путешествии по Дальнему Востоку. Жюри конкурса рекомендует обратить внимание на оригинальность маршрута, режиссерский замысел, историческую и природную ценность поездки, а также качество видеоматериала — голосовое сопровождение, наличие автора в кадре и съемку местной флоры и фауны.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.