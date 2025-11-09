Ричмонд
Кофе с шоколадом: парфюмер заявила о росте популярности «съедобных» ароматов

Такие запахи подходят как для мужчин, так и женщин.

Источник: Комсомольская правда

Россияне все чаще выбирают парфюмерию с ароматами еды — речь идет, как правило, о сладких десертах. Об этом заявила в беседе с NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова.

— Особое место занимают гурманские ароматы — с нотами кофе, шоколада, карамели и десертов. Они дарят ощущение уюта и радости, будто домашний вечер с близкими. Это ароматы эмоциональной поддержки и внутреннего комфорта, — заявила эксперт.

По ее словам, такие запахи подходят как для мужчин, так и женщин, поэтому, выбирая их, опираться следует не на гендер, а на внутреннее состояние.

Ранее KP.RU сообщил, что те, кто наносит духи в качестве последнего штриха, брызгая аромат на одежду, совершают ошибку. Наносить их следует только на кожу, лишь тогда аромат раскрывается правильно, считают эксперты. Дело в том, что именно контакт с теплом тела, его химией и феромонами делает аромат живым. Кроме того, парфюмерная жидкость может быть окрашена и оставлять пятна на светлых тканях.