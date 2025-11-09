Кофе с шоколадом: парфюмер заявила о росте популярности «съедобных» ароматов

Ранее KP.RU сообщил, что те, кто наносит духи в качестве последнего штриха, брызгая аромат на одежду, совершают ошибку. Наносить их следует только на кожу, лишь тогда аромат раскрывается правильно, считают эксперты. Дело в том, что именно контакт с теплом тела, его химией и феромонами делает аромат живым. Кроме того, парфюмерная жидкость может быть окрашена и оставлять пятна на светлых тканях.