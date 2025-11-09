Столичный отель повысит эффективность работы

Правительство Москвы и Four Seasons Hotel Moscow заключили соглашение об участии отеля в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Документ подписали на VII федеральном форуме «Производительность 360», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Для Four Seasons Hotel Moscow эксперты «Мосстратегии» разработают индивидуальные решения по оптимизации рабочих процессов. Отель сможет выбрать пилотное направление для улучшения — гостевой сервис (заселение, организация мероприятий) или работу бэк-офиса (уборка номеров, логистика).
Туристическая отрасль Москвы демонстрирует высокую заинтересованность в повышении эффективности. Уже 32 компании сферы туризма, включая отели, рестораны и турагентства, достигли совокупного экономического эффекта в 271 млн рублей благодаря участию в проекте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.