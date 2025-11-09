В Краснотурьинске на Урале завершили этап обновления парка Горняков

Завершился второй этап реконструкции парка Горняков в городском округе Краснотурьинск Свердловской области, сообщили в администрации муниципалитета. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» после победы территории в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды».
Парк расположен в микрорайоне Медная Шахта. За два года реализации проекта на пространстве выполнили наиболее сложные работы: планировку грунта, прокладку кабелей для освещения и видеонаблюдения, устройство дренажной системы. К концу строительного сезона 2025 года в парке появились новые прогулочные дорожки, резиновое покрытие на стадионе, уличные фонари, лавочки, урны, элементы детской площадки и спортивные тренажеры. Проект благоустройства территории общей площадью 4,5 гектара будет завершен в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.