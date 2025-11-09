ВС РФ повредили крупную украинскую ТЭС, работающую на биомассе

Бойцы российской армии в ночь на 9 ноября с помощью беспилотников нанесли удар по крупной теплоэлектростанции (ТЭС), работающей на биомассе. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко.
По его словам, удар пришелся на ТЭС, построенную в 2016 году. Где именно находится станция и какова ее мощность, Гриненко не уточнил.
Вскоре после сообщений об ударе Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» показал кадры с поврежденной станцией.
Российские бойцы продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Так, 5 октября ВС РФ ночью нанесли масштабный удар по энергетике противника. Предположительно, российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала». В тот день ВС РФ поразили объекты энергетики в Одессе, во Львове, в Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях, в Запорожье.
Кроме того, бойцам удалось освободить населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике.