В Гатчинском районе Ленобласти прошел семинар для учеников агротехклассов

В семинаре участвовали не только местные школьники, но и учащиеся лицея № 389 Кировского района Санкт-Петербурга. Программа включала мастер-классы по современным методам выращивания растений, в том числе с использованием гидропоники, а также по искусству составления гербариев. Несмотря на непогоду, экскурсия по школьному природному маршруту вызвала живой интерес у участников занятия.