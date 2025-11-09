В Гатчинском районе Ленобласти прошел семинар для учеников агротехклассов

Ученики агротехкласса Большеколпанской школы в Гатчинском районе Ленинградской области приняли участие в семинаре-практикуме «Современные агротехнологии и экология: от гербария до гидропоники», сообщили в агентстве АПК региона. Мероприятие прошло при поддержке федпроекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В семинаре участвовали не только местные школьники, но и учащиеся лицея № 389 Кировского района Санкт-Петербурга. Программа включала мастер-классы по современным методам выращивания растений, в том числе с использованием гидропоники, а также по искусству составления гербариев. Несмотря на непогоду, экскурсия по школьному природному маршруту вызвала живой интерес у участников занятия.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.