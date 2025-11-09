В Башмаковской больнице Пензенской области обновили отделение хирургии

Капитальный ремонт хирургического отделения, выполненный по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», завершился в Башмаковской районной больнице Пензенской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Отделение расположено на третьем этаже главного корпуса и рассчитано на 12 коек круглосуточного пребывания. В ходе ремонта полностью заменили все инженерные коммуникации, выполнили современную отделку помещений, установили новые двери, медицинскую мебель и сантехнику. По словам главного врача медучреждения Ольги Хряниной, при проведении работ старались учесть пожелания как персонала, так и пациентов.
Отметим, в 2025 году в Пензенской области запланирован капитальный ремонт 9 медицинских объектов. На сегодняшний день работы уже завершены в четырех учреждениях, включая Башмаковскую больницу.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.