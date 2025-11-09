Названы страны Европы, куда россияне могут поехать без визы

Ужесточение визового режима со странами ЕС для граждан России не означает, что Европа стала недоступной для россиян. Дело в том, что для путешествия в некоторые страны жителям страны виза не нужна, об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.