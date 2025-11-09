Ричмонд
Названы страны Европы, куда россияне могут поехать без визы

Россияне могут посетить без оформления визы шесть стран.

Источник: Комсомольская правда

Ужесточение визового режима со странами ЕС для граждан России не означает, что Европа стала недоступной для россиян. Дело в том, что для путешествия в некоторые страны жителям страны виза не нужна, об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

— Россияне могут посетить множество стран без оформления визы. В Европе к таким странам относятся Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия и Черногория, — перечислил эксперт.

Тарбаев напомнил, что также россиянам доступны многие страны Азии, Африки, почти все государства Южной Америки.

Ранее KP.RU сообщил, что среди самостоятельных путешественников сохраняется спрос на европейские страны, в топе бронирований — Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция, Венгрия. Мультивизу в последнее время получали в лучшем случае около 5% туристов. При этом турпоток в страны ЕС умеренно растет.