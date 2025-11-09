«Крендель Фест» в Выборге посетили около 23 тысяч туристов

Фестиваль гостеприимства «Крендель Фест», который прошел в Выборге при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», посетили около 23 тысяч гостей из 30 регионов России, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.
Фестиваль превратил осенний Выборг в масштабную гастрономическую и культурную площадку. Гости смогли погрузиться в атмосферу средневекового города. На Рыночной площади звучала живая музыка, проходили мастер-классы по традиционным танцам и народные игры. А по всему Старому городу проходил большой квест с вопросами о кренделе, который помог исследовать Выборг и его достопримечательности.
Центральным событием стала дегустация знаменитых выборгских кренделей. В конкурсе «Народный крендель» за звание лучших изготовителей боролись 11 городских заведений, включая шесть пекарен. Итоги народного голосования и оценки экспертов будут объявлены в декабре на туристической конференции. Для любителей активного отдыха был организован большой квест по Старому городу, который позволил участникам в игровой форме познакомиться с главными достопримечательностями Выборга.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.