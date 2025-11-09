Директор Мультимедиа Арт Музея рассказала о последних выставках Булатова

«Он жил между Москвой и Парижем. У него есть замечательный рисунок, который мы тоже показывали, — два берега Сены, мост, а за ним московский пейзаж. Он никогда не уезжал насовсем из России. В последние годы он очень болел, и его нельзя было привезти. Поэтому на вернисаже он уже не был, но выходил к нам по видеосвязи, контролировал все, что происходит, и был счастлив от этой выставки», — заключила она.