Директор Мультимедиа Арт Музея рассказала о последних выставках Булатова

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Две выставки ушедшего из жизни в воскресенье художника Эрика Булатова проходили в Мультимедиа Арт Музее в течение последних двух лет, одна из которых была персональной, а вторая представляла совместно созданные с Олегом Васильевым иллюстрации к детским книгам, рассказала директор музея, искусствовед Ольга Свиблова.
Булатов скончался в воскресенье в возрасте 92 лет.
«Последняя выставка Эрика Булатова называлась символично “Живу дальше”: она готовилась к его 90-летию. Последний раз я видела Эрика 27 октября: он был бодр, смеялся, шутил, радовался нашему музейному мерчу с его работами, с удовольствием съел два куска торта. Был счастлив новости, что в музее в ближайшие недели пройдет презентация его последней книги “Эрик Булатов рассказывает”, которая вышла этим летом. Он рисовал, он жил дальше», — рассказала директор музея.
Свиблова напомнила, что эта выставка была не единственной за последние годы в Мультимедиа Арт Музее: кроме «Живу дальше», с конца 2024 по апрель 2025 года проходила совместная с Олегом Васильевым выставка детской иллюстрации «Чудесное путешествие».
«Я рада, что наш музей выполнил заветное желание Эрика — недавно мы показали еще и выставку иллюстраций детских книг, над которыми Эрик Булатов и его друг, соратник, художник Олег Васильев работали 40 лет», — отметила искусствовед.
Кроме того, в экспозиции музея сейчас представлен портрет его жены Натальи в рамках сборной выставки «Фундаментальный лексикон. Современное российское искусство из собрания Фонда Синара».
«И сейчас у нас в музее показывается важная для Эрика картина — портрет Наташи, его музы, жены, соратника», — рассказала Свиблова.
Она также подчеркнула, что Булатов никогда не терял связь с Россией и часто приезжал в Москву. Однако на открытии своей последней выставки художник уже не присутствовал: последние несколько лет он болел и уже не смог, несмотря на большое желание, очно участвовать в вернисаже. Однако это не мешало ему активно принимать участие в подготовке к выставке.
«Он жил между Москвой и Парижем. У него есть замечательный рисунок, который мы тоже показывали, — два берега Сены, мост, а за ним московский пейзаж. Он никогда не уезжал насовсем из России. В последние годы он очень болел, и его нельзя было привезти. Поэтому на вернисаже он уже не был, но выходил к нам по видеосвязи, контролировал все, что происходит, и был счастлив от этой выставки», — заключила она.
Свиблова также выразила глубокие соболезнования семье художника, его жене и детям.
Булатов — выдающийся русский художник, скульптор, фотограф, родился в 1933 году в Свердловске. Он окончил Художественный институт имени В. И. Сурикова. С 1959 года работал в детских издательствах «Детгиз» и «Малыш». Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года — в Париже, но также делал проекты в России.