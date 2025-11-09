Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются спасти часть войск в районе Димитрова

«Мы наблюдаем, что противник пытается развернуть боевые действия в районе Родинского с целью вывести хотя бы часть своих сил из окружения под Димитровым. Там по-прежнему идут интенсивные боестолкновения, но для ВСУ они пока не принесли никаких ощутимых успехов», — проинформировал глава региона в своём Telegram-канале.