Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются спасти часть войск в районе Димитрова

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины предпринимают попытки спасти остатки своей группировки в районе Димитрова, нанося контратаки в направлении Родинского, однако безрезультатно.
«Мы наблюдаем, что противник пытается развернуть боевые действия в районе Родинского с целью вывести хотя бы часть своих сил из окружения под Димитровым. Там по-прежнему идут интенсивные боестолкновения, но для ВСУ они пока не принесли никаких ощутимых успехов», — проинформировал глава региона в своём Telegram-канале.
Ранее военкоры заявляли, что ВС РФ прорвали оборону противника в северной части Димитрова.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, в Димитрове остаются порядка 2−3 тысяч украинских боевиков. Кроме того, в городе могут остаться иностранные наёмники.