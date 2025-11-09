Петербургские инженеры создали радиомаяк для изучения ионосферы Земли

Специалисты БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова совместно со Специальным технологическим центром и учеными Российской Академии наук разработали уникальный двухчастотный радиомаяк для исследования ионосферы Земли. Разработка соответствует целям нацпроекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.
Устройство, полностью собранное из российских компонентов, отличается рекордно компактными размерами. Новая разработка предназначена для установки на наноспутники формата CubeSat 3U. В работе над проектом наряду с опытными специалистами принимали участие студенты университета.
Радиомаяк будет использован для проведения исследований околоземного пространства и испытаний перспективных российских технологий связи. Запуск спутника с новой аппаратурой на борту запланирован на декабрь 2026 года.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.