Свердловская область вошла в пятерку лидеров по возведению нежилых строений

Свердловская область заняла четвертое место в России по объемам строительства нежилой недвижимости за девять месяцев 2025 года, сообщили в департаменте информационной политики региона. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На Среднем Урале с января по октябрь было построено 952,3 тыс. кв. м нежилых строений. Сюда входят 477 объектов социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры, включая больницы, школы, административные здания, офисы и склады. Развитие нежилой инфраструктуры является важным фактором сбалансированного развития территорий и создания комфортной среды для жителей новых кварталов.
«Продолжаем строительство социальных объектов по всему региону. До конца года откроем два красивых и современных детских сада», — сообщил в соцсетях глава региона Денис Паслер.
Особое внимание в Свердловской области уделяется строительству социальных объектов. В 2025 году запланировано открыть девять школ, восемь детских садов, восемь поликлиник, шесть спортивных сооружений и четыре объекта культуры. Часть из этих объектов уже сдана в эксплуатацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.