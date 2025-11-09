Ричмонд
Свердловская область вошла в пятерку лидеров по возведению нежилых строений

С января по октябрь было построено более 952 тысяч квадратных метров.

Свердловская область заняла четвертое место в России по объемам строительства нежилой недвижимости за девять месяцев 2025 года, сообщили в департаменте информационной политики региона. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На Среднем Урале с января по октябрь было построено 952,3 тыс. кв. м нежилых строений. Сюда входят 477 объектов социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры, включая больницы, школы, административные здания, офисы и склады. Развитие нежилой инфраструктуры является важным фактором сбалансированного развития территорий и создания комфортной среды для жителей новых кварталов.

«Продолжаем строительство социальных объектов по всему региону. До конца года откроем два красивых и современных детских сада», — сообщил в соцсетях глава региона Денис Паслер.

Особое внимание в Свердловской области уделяется строительству социальных объектов. В 2025 году запланировано открыть девять школ, восемь детских садов, восемь поликлиник, шесть спортивных сооружений и четыре объекта культуры. Часть из этих объектов уже сдана в эксплуатацию.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.