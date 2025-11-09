Свердловская область вошла в пятерку лидеров по возведению нежилых строений

Особое внимание в Свердловской области уделяется строительству социальных объектов. В 2025 году запланировано открыть девять школ, восемь детских садов, восемь поликлиник, шесть спортивных сооружений и четыре объекта культуры. Часть из этих объектов уже сдана в эксплуатацию.