Ученые назвали неожиданную причину рака легких

Ученые из Техасского университета установили, что воспаление в легочной ткани может запускать развитие рака еще до формирования видимых опухолей.

Ученые из Техасского университета установили, что воспаление в легочной ткани может запускать развитие рака еще до формирования видимых опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

Ученые создали пространственные транскриптомные карты, показывающие активность генов в разных участках ткани. Этот метод позволил выявить ранние изменения в клетках до появления новообразований.

В ходе работы проанализировали образцы тканей легких 44 пациентов. Специалисты изучили более полумиллиона участков ткани и свыше пяти миллионов клеток.

Анализ показал, что на стадии предраковых изменений в легких формируются зоны хронического воспаления. В этих областях клетки альвеол начинают вести себя аномально и постепенно трансформируются в злокачественные.

Авторы исследования считают, что подавление воспаления — отдельно или вместе с иммунотерапией — может стать новым способом предотвращения болезни и ее раннего выявления.

Ранее сообщалось, что ученые из США создали гель против раковых опухолей.

