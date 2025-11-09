Ричмонд
Ядовитые жуки атаковали российских туристов после урагана во Вьетнаме

Во Вьетнаме российские туристы столкнулись с нашествием ядовитых жуков томкатов после тайфуна «Р». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам туристов, насекомые проникают в жилые помещения через трещины и оставляют ожоги на коже. Отдыхающие жалуются, что жуки ползают по полу, стенам и полкам в их апартаментах. Один из туристов рассказал, что не смог выйти в коридор из-за нашествия насекомых.

Хотя томкаты не кусаются, они выделяют токсин, который вызывает сильные ожоги, зуд и волдыри. Яд этих жуков считается более токсичным, чем яд кобры. После контакта с ними у людей возникают симптомы, такие как ломота в суставах, тошнота и лихорадка.

Пострадавшие обращаются к местным врачам, которые назначают мази для лечения ожогов. Туристы также пытаются защититься самостоятельно, заклеивая щели скотчем и покупая инсектициды, говорится в публикации.

Россияне застряли во Вьетнаме из-за разрушительного тайфуна «Калмаэги». Некоторым туристам удалось самостоятельно эвакуироваться до приближения тайфуна, однако другая часть отдыхающих осталась на малых островах Нячанга в отелях.

Из-за «Калмаэги» россияне оказались в затруднительном положении и на Филиппинах. По данным СМИ, в стране отменили десятки рейсов, эвакуировали более 150 тысяч человек, а сильный ветер и проливные дожди вызвали подтопления. Российские туристы рассказали, что многие заведения закрывались, экскурсии отменяли, а местные жители укрепляли свои окна и закупали продукты.