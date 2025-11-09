Ядовитые жуки атаковали российских туристов после урагана во Вьетнаме

Хотя томкаты не кусаются, они выделяют токсин, который вызывает сильные ожоги, зуд и волдыри. Яд этих жуков считается более токсичным, чем яд кобры. После контакта с ними у людей возникают симптомы, такие как ломота в суставах, тошнота и лихорадка.