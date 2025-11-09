В Тюменской агломерации построят новый магистральный водовод

Третью нить магистрального водовода от Тюмени в сторону Велижанской водоочистной станции построят в Тюменской области. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства региона.
Велижанский водозабор, построенный более 50 лет назад, обеспечивает водой около половины жителей Тюмени. Строительство третьей нитки водовода позволит подключать новых абонентов и проводить реконструкцию существующих сетей без ущерба водоснабжению.
Кроме того, средства направят на строительство в городе очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье и реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки на улице Монтажников. Это улучшит не только систему водоснабжения, но и экологию водных объектов региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.