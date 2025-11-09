Жительница Брестской области лишилась денег, пытаясь купить елку со скидкой в соцсетях

В одной из социальных сетей потерпевшая нашла заманчивое предложение: елка с 50-процентной скидкой и бесплатной доставкой. Красивые фото, положительные отзывы и активная страница продавца внушили доверие. Продавец предложил оплатить заказ полностью, чтобы сохранить скидку. Женщина согласилась и попросила сестру из Минска перевести на указанный счет Br410.