Жительница Брестской области лишилась денег, пытаясь купить елку со скидкой в соцсетях

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Партизанское РУВД Минска поступило сообщение, что 35-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенников при попытке купить новогоднюю елку. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В одной из социальных сетей потерпевшая нашла заманчивое предложение: елка с 50-процентной скидкой и бесплатной доставкой. Красивые фото, положительные отзывы и активная страница продавца внушили доверие. Продавец предложил оплатить заказ полностью, чтобы сохранить скидку. Женщина согласилась и попросила сестру из Минска перевести на указанный счет Br410.
Однако в назначенный срок товар так и не доставили, а страница продавца вскоре исчезла. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в милицию. По данному факту проводится проверка.
Милиция напоминает, что не нужно доверять предложениям с чрезмерно низкой ценой и перечислять деньги, пока не убедитесь в надежности продавца и не получите товар. -0-