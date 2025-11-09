Волгоградский губернатор поздравил Пахмутову с 96-летием

ВОЛГОГРАД, 9 ноя — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил с 96-летием композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову, сообщает администрация области в своем Telegram-канале.
«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился со всенародно любимым композитором Александрой Пахмутовой и поздравил ее от имени всех жителей региона с днем рождения», — говорится в сообщении властей.
Отмечается, что Бочаров встретился с Пахмутовой перед ее концертом в Государственном Кремлевском Дворце в Москве и пожелал здоровья.
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова — Герой Социалистического труда, народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ, двух государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена святого апостола Андрея Первозванного.