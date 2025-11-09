В Екатеринбурге пройдет фестиваль-панорама театров «Счастливое место»

Фестиваль-панорама театров Свердловской области «Счастливое место» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 15 ноября в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Мероприятие объединит ведущие театральные коллективы региона и представит зрителям наиболее значимые спектакли последних лет. Фестиваль пройдет на сцене Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. В программе — постановки из Каменска-Уральского, Новоуральска, Серова, Нижнего Тагила, Ирбита, Краснотурьинска и других городов области.
«Это не соревнование, а возможность показать лучшие работы, почувствовать единство профессионального сообщества», — отметила заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь.
Откроет фестиваль театр «Драма № 3» из Каменска-Уральского спектаклем «Рядовые». В программе также «Одни» Серовского театра драмы, «Обломов» Нового Молодежного театра из Нижнего Тагила, «Старший сын» Ирбитского театра имени Островского и другие постановки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.