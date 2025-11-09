В Ленобласти разработали программы развития для 3 древних крепостей

Три памятника истории и архитектуры будут развивать в Ленинградской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Планы по сохранению и развитию трех памятников истории и архитектуры — Любшанской крепости, Тиверского городка и крепости Ям — представили на «Ассамблее ассоциации средневековых замков России» в Выборге.
Для Любшанской крепости IX-X веков в Волховском районе планируются археологические исследования и возможное воссоздание башни. Научные изыскания будут поддержаны в Тиверском городке XIII-XIV веков в Приозерском районе, а в крепости Ям XIV века в Кингисеппском районе создадут комфортные туристические маршруты с наглядными реконструкциями. Реализация проекта позволит не только сохранить уникальные объекты культурного наследия, но и создать новые турмаршруты, способствующие развитию внутреннего туризма в регионе.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.