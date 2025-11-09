Прокуратура начала проверку после столкновения судов на Дону

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения двух теплоходов в акватории реки Дон в Ростовской области. Инцидент с участием судов «Клавдия» и «Опал» произошел 9 ноября.
По предварительным данным, в результате столкновения удалось избежать серьезных последствий. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. В настоящее время Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.
