Прокуратура начала проверку после столкновения судов на Дону

По предварительным данным, в результате столкновения удалось избежать серьезных последствий. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. В настоящее время Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.