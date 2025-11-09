Ричмонд
Первая крупная работающая на биомассе ТЭС повреждена на Украине

Крупная украинская ТЭС получила значительные повреждения в ночь на 9 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Первая на Украине крупная теплоэлектростанция (ТЭС), работающая на биомассе, получила повреждения. Об этом заявил соучредитель компании-оператора объекта Clear Energy Андрей Гриненко в личном аккаунте в социальной сети.

Он уточнил, что повреждения ТЭС были нанесены в ночь на воскресенье, 9 ноября. Григоренко не сообщил, где именно на Украине находится теплоэлектростанция и какую она имеет мощность. При этом он рассказала, что речь идет об объекте, построенном в 2016 году.

Гриненко также добавил фотографии к публикации, на которых можно заметить, что ТЭС получила значительные повреждения в инфраструктуре.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России нанесли точечные удары по государственным ТЭС на Украине в ночь на 8 ноября, приостановив их работу.