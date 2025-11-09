Школьники из Волгоградской области стали лауреатами «Большой перемены»

Ученики из Волгоградской области вошли в число победителей и призеров шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», проведение которого соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации городского округа — города Камышин.
Лауреатами второй степени стали учащиеся из Камышина: десятиклассница Виктория Муренко и одиннадцатиклассник Иван Бавыкин (оба из школы № 1), а также ученица 10-го класса школы № 5 Ангелина Беликина. Они получили денежные призы в размере 100 и 200 тысяч рублей. Церемония награждения состоялась 5 ноября в Международном детском центре «Артек».
«Большая перемена» является флагманским проектом Движения первых, соорганизатором которого выступает Росмолодежь. За шесть сезонов в конкурсе приняли участие более 7 миллионов человек. Участники могли проявить себя в 12 тематических направлениях, среди которых наибольшей популярностью пользовались «Расскажи о главном!», «Познавай Россию!», «Твори!», «Делай Добро!» и «Предпринимай!».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.