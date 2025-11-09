«К сожалению, это не бесхозяйственность. Это та ситуация, в которой мы живем». Глава Витебской области Субботин объяснил страшные фотографии с ферм

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин объяснил в эфире телеканала СТВ страшные фотографии с ферм.
Субботин выехал с журналистами канала в хозяйства области. Регион, напомним, не так давно жестко раскритиковал президент Беларуси Александр Лукашенко. В частности, на совещании по ситуации на Витебщине глава страны сказал, где нужен прорыв, поскольку ситуация печальная. По словам президента, Витебская область утонула в пустых обещаниях, а ему самому стало плохо из-за происходящего в регионе. Лукашенко обещал, что Витебскую область вывернут наизнанку, а спрос будет на всю катушку. Еще глава Беларуси назвал область с низкими зарплатами и возмутился масштабами падежа скота в стране.
Перед посещением одного из хозяйств Городокского района Александр Субботин заметил:
«То, что иногда показывают фотографии страшные — бесхозяйственность и так далее, к сожалению, это не бесхозяйственность. Это та ситуация, в которой мы живем и еще как-то получаем товар, продукцию. И наша задача — прийти к тем комплексам, предприятиям переработки, цехам, которые уже гиперсовременные».
Глава области добавил, что в 2025-м закрыли 20 ферм, «где еще в ведро доили».
«Это, наверное, уже в 90-е было устаревшим, а мы только в этом году их закрыли. Пытаемся скот переводить. Но он уже, конечно, не может под роботов идти и доиться», — сказал Субботин.
А отвечая на вопрос, почему вся страна смогла перестроиться, а Витебская область нет, губернатор заметил:
«Мы перестраиваемся сейчас, активно пытаемся. Но вы сами видите, что тяжело начать».
