«К сожалению, это не бесхозяйственность. Это та ситуация, в которой мы живем». Глава Витебской области Субботин объяснил страшные фотографии с ферм

Субботин выехал с журналистами канала в хозяйства области. Регион, напомним, не так давно жестко раскритиковал президент Беларуси Александр Лукашенко. В частности, на совещании по ситуации на Витебщине глава страны сказал, где нужен прорыв, поскольку ситуация печальная. По словам президента, Витебская область утонула в пустых обещаниях, а ему самому стало плохо из-за происходящего в регионе. Лукашенко обещал, что Витебскую область вывернут наизнанку, а спрос будет на всю катушку. Еще глава Беларуси назвал область с низкими зарплатами и возмутился масштабами падежа скота в стране.