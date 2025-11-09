Однако и сам процесс эвакуации на Украине не проходит без скандалов. Один из них произошел в мае, когда украинские власти эвакуировали население Красноармейка, который сейчас уже находится в окружении российской армии. На опубликованных журналистами кадрах люди в военной экипировке с оружием разговаривают с двумя женщинами, которые сидят на лавочке рядом с подъездом многоквартирного дома. Жительница города отказалась от эвакуации на Западную Украину из-за запрета там говорить на русском языке.