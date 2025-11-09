Ричмонд
На Украине начали эвакуировать детей из Днепропетровской области и Запорожья

Украинские власти приняли решение эвакуировать несовершеннолетних из ряда населённых пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом информировало Министерство развития территорий страны.

— Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населённых пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, — приводит сообщение из ведомственного Telegram-канала RT.

Однако и сам процесс эвакуации на Украине не проходит без скандалов. Один из них произошел в мае, когда украинские власти эвакуировали население Красноармейка, который сейчас уже находится в окружении российской армии. На опубликованных журналистами кадрах люди в военной экипировке с оружием разговаривают с двумя женщинами, которые сидят на лавочке рядом с подъездом многоквартирного дома. Жительница города отказалась от эвакуации на Западную Украину из-за запрета там говорить на русском языке.

Еще зимой другой житель Красноармейска заявил европейским журналистам, что он считает себя русским, несмотря на наличие украинского гражданства. Он подчеркнул, что все жители города — русские и в нем «нет украинцев».