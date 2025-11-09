Что нужно учитывать при отборе будущих летчиков, рассказал начальник Минского аэроклуба

Николай Мочанский поднял и еще один вопрос, касающийся критериев отбора будущих летчиков. По его опыту, здоровье, психофизические характеристики, физподготовка — первоочередные качества, необходимые летчикам. «В январе каждый год мы проводим отбор желающих летать на самолете, на вертолете, прыгать с парашютом. Как правило, зачисляем с 15 — 15 с половиной лет. Эти ребята очень сильно мотивированы. Признаюсь, мы не всегда обращаем внимание на их оценки в школе. И самое интересное, что вот эти дети, которых мы отобрали, которые пришли с желанием, они прекрасно летают. Великолепно. И высший пилотаж показывают на самолете, и на вертолете четко выполняют все упражнения. Они уже практически готовы быть пилотами. Но, как правило, на 9,8 балла у них аттестата нет. И вот эти ребята не могут попасть в Академию гражданской авиации, они остаются за бортом. Поэтому мы хотим поднять вопрос о том, чтобы те дети, которые налетали в аэроклубах более 30 часов, получили право на зачисление вне конкурса. Это уже отобранные, готовые, перспективные летчики», — добавил начальник Минского аэроклуба ДОСААФ. -0-