Российские военные завоевали золотые медали в рукопашном бою

«Российские военные спортсмены завоевали шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Спортсмены соревновались в семи весовых категориях. В общекомандном зачете сборная России заняла первое место», — сообщает Минобороны России. Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров передал приветственные слова Министра обороны Андрея Белоусова и пожелал здоровья и успехов участникам турнира.