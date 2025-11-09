Российские военные завоевали золотые медали в рукопашном бою

Российские военные спортсмены завоевали шесть золотых медалей.
Российские военные спортсмены показали выдающиеся результаты на I Международном соревновании по армейскому рукопашному бою «Кубок Победы». Сборная России завоевала шесть золотых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Российские военные спортсмены завоевали шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Спортсмены соревновались в семи весовых категориях. В общекомандном зачете сборная России заняла первое место», — сообщает Минобороны России. Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров передал приветственные слова Министра обороны Андрея Белоусова и пожелал здоровья и успехов участникам турнира.
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 21 государства. Второе место в общекомандном зачете заняла команда Кыргызстана, третье — Казахстана. Победителям соревнований будут присвоены звания мастеров спорта международного класса.
