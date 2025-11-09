В Минздраве рассказали об опасности напитка бабл-ти

В стандартном стакане напитка (500 мл) может содержаться до 60 г сахара, что превышает рекомендованную суточную норму. Кроме этого, калорийность одной порции такого напитка достигает 500 ккал, что сопоставимо с полноценным приёмом пищи, но при этом он не несёт реальной питательной ценности. Тапиоковые шарики представляют собой источник «пустых» калорий с высоким гликемическим индексом и могут вызывать вздутие, тяжесть в желудке и проблемы с пищеварением.