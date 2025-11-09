В Минздраве рассказали об опасности напитка бабл-ти

Употребление бабл-ти сопряжено с рядом серьёзных рисков для здоровья. Об этом сообщила заместитель главврача Консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ Елена Игнатикова.
В стандартном стакане напитка (500 мл) может содержаться до 60 г сахара, что превышает рекомендованную суточную норму. Кроме этого, калорийность одной порции такого напитка достигает 500 ккал, что сопоставимо с полноценным приёмом пищи, но при этом он не несёт реальной питательной ценности. Тапиоковые шарики представляют собой источник «пустых» калорий с высоким гликемическим индексом и могут вызывать вздутие, тяжесть в желудке и проблемы с пищеварением.
Кроме того, в состав бабл-ти часто входят сухие сливки, искусственные ароматизаторы и трансжиры, которые способны провоцировать аллергические реакции и негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.
«Особенно осторожными с бабл-ти следует быть людям с избыточным весом, сахарным диабетом, заболеваниями сердца и ЖКТ, а также детям и подросткам», — рассказала Игнатикова.
Она рекомендует употреблять этот напиток не чаще 1−2 раз в месяц, воспринимая его как сладкий десерт, а не как повседневное средство для утоления жажды.
Ранее кандидат медицинских наук Владимир Бекетов сообщил, что вода комнатной температуры является единственным полезным для здоровья человека напитком.