В Ростове-на-Дону в результате ДТП пострадал двухлетний ребенок

В Ростове-на-Дону на улице Мадояна в районе дома № 105 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. О случившемся рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 9 ноября около 13:40 30-летний водитель автомобиля «Мерседес» при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Порше Панамера» под управлением 37-летнего водителя.
В результате аварии пострадал пассажир «Порше Панамера» — двухлетний ребенок. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
