Сразу 14 россиян выиграли миллионы рублей в лотерею

Сразу четырнадцать россиян стали обладателями выигрыша в размере одного миллиона рублей в тираже лотереи «Мечталлион». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организованных Министерством финансов.

Счастливые билеты были приобретены в Москве, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Республике Башкортостан, Камчатском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях. Кроме того, их можно было купить онлайн через сайт и мобильное приложение.

Общее количество призовых билетов превысило 210 тысяч, а сумма всех выигрышей в этом тираже составила более 36 миллионов рублей, говорится в материале.

При этом в 142-м тираже лотереи «Мечталлион» появилось 18 новых миллионеров. Кроме того, выигрышными оказались 181 428 билетов, а общая сумма призов превысила 37 миллионов рублей.

Недавно работник завода по имени Роман из Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в тираже № 143 лотереи «Мечталлион». За день до выигрыша супруге победителя приснился сон про рыжего паука, который считается вещим.