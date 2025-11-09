Черная дыра, в которую уходят финансы. Эксперт назвал Украину триггером экономического упадка Европы

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина стала черной дырой, в которую уходят огромные финансы, а также триггером экономического упадка Европы. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Николай Бузин.
Николай Бузин напомнил о том, что Владимир Зеленский неоднократно высказывал свою готовность воевать до конца и не соглашался ни на какие компромиссы. Это связано в том числе с уверенностью Киева в безоговорочной поддержке со стороны Запада, что не соответствует действительности.
«Реальность такова, что Украина стала черной дырой, в которую уходят огромные финансы, где практически уничтожаются бюджеты многих государств. Она становится триггером экономического упадка Европы», — заявил депутат.
Кроме того, обратил внимание он, не в пользу Киева складывается и ситуация на фронте. «Украина потихоньку теряет собственные территории. Задачи, которые поставила перед собой Россия в рамках операции, которая сегодня идет в Украине, реализуются медленно, с определенными задержками, но реализуются, — сказал Николай Бузин. — Но Украина теряет не только территории, не только международную поддержку. Она теряет в первую очередь собственных людей. Она теряет оставшиеся у нее ресурсы, которые могли бы быть использованы для восстановления, для того, чтобы сделать жизнь людей лучше».-0-
