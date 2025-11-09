Черная дыра, в которую уходят финансы. Эксперт назвал Украину триггером экономического упадка Европы

Кроме того, обратил внимание он, не в пользу Киева складывается и ситуация на фронте. «Украина потихоньку теряет собственные территории. Задачи, которые поставила перед собой Россия в рамках операции, которая сегодня идет в Украине, реализуются медленно, с определенными задержками, но реализуются, — сказал Николай Бузин. — Но Украина теряет не только территории, не только международную поддержку. Она теряет в первую очередь собственных людей. Она теряет оставшиеся у нее ресурсы, которые могли бы быть использованы для восстановления, для того, чтобы сделать жизнь людей лучше».-0-