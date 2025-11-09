Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные спортсмены РФ завоевали шесть золотых медалей на «Кубке Победы»

Сборная РФ заняла первое место в общекомандном зачете на «Кубке Победы».

Источник: Аргументы и факты

Спортсмены РФ завоевали шесть золотых медалей на I Международном соревновании по армейскому рукопашному бою «Кубок Победы», турнир проходил в Москве, сообщает Минобороны России.

«Российские военные спортсмены завоевали шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, которые соревновались в семи весовых категориях», — рассказали в ведомстве.

Сборная РФ заняла первое место в общекомандном зачете. В то же время второго места удостоилась команда Кыргызстана, третьего — Казахстана. Победителям соревнований присвоят звания мастеров спорта международного класса. В турнире участвовали около 100 спортсменов из 21 страны.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали шесть золотых медалей на Универсиаде-2025.