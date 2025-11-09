Военные спортсмены РФ завоевали шесть золотых медалей на «Кубке Победы»

Сборная РФ заняла первое место в общекомандном зачете. В то же время второго места удостоилась команда Кыргызстана, третьего — Казахстана. Победителям соревнований присвоят звания мастеров спорта международного класса. В турнире участвовали около 100 спортсменов из 21 страны.