Военные спортсмены РФ завоевали шесть золотых медалей на «Кубке Победы»

Спортсмены РФ завоевали шесть золотых медалей на I Международном соревновании по армейскому рукопашному бою «Кубок Победы», турнир проходил в Москве, сообщает Минобороны России.
«Российские военные спортсмены завоевали шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, которые соревновались в семи весовых категориях», — рассказали в ведомстве.
Сборная РФ заняла первое место в общекомандном зачете. В то же время второго места удостоилась команда Кыргызстана, третьего — Казахстана. Победителям соревнований присвоят звания мастеров спорта международного класса. В турнире участвовали около 100 спортсменов из 21 страны.
Ранее сообщалось, что россияне завоевали шесть золотых медалей на Универсиаде-2025.