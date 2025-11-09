Что творится с погодой: В Молдове — аномальная погода с дождями и туманами

В Молдове — теплая погода для ноября.
Днем в понедельник — +13 градусов.
Правда, облачно и пасмурно.
Еще и дожди прогнозируют.
Ночью — +11 градусов.
В последующие сутки тоже ожидаются дожди.
